Неонатолог рассказала, как «гулять» с младенцем в квартире

Новорожденным детям требуются особенные условия, особенно во время самоизоляции. Как организовать «прогулку» для младенца в домашних условиях, рассказала неонатолог Надежда Шуртакова.
Врач отметила, что во время карантина нельзя гулять на улице с новорожденными. Замену уличным прогулкам можно устроить и дома. Для этого нужно одеть ребенка соответствующим образом и широко открыть окна. При этом нужно следить, чтобы не было сквозняка, передает Мир24. Если же «прогулка» планируется на балконе, то он должен быть застекленным, чтобы на малыша ничего не упало с верхних этажей. Также младенцев нельзя открывать прямым солнечным лучам.