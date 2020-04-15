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Неонатолог рассказала, как «гулять» с младенцем в квартире

, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

Неонатолог рассказала, как «гулять» с младенцем в квартире
Фото: pixabay.com

Новорожденным детям требуются особенные условия, особенно во время самоизоляции. Как организовать «прогулку» для младенца в домашних условиях, рассказала неонатолог Надежда Шуртакова.

Врач отметила, что во время карантина нельзя гулять на улице с новорожденными. Замену уличным прогулкам можно устроить и дома. Для этого нужно одеть ребенка соответствующим образом и широко открыть окна. При этом нужно следить, чтобы не было сквозняка, передает Мир24. Если же «прогулка» планируется на балконе, то он должен быть застекленным, чтобы на малыша ничего не упало с верхних этажей. Также младенцев нельзя открывать прямым солнечным лучам.

АБ

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