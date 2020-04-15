В Госдуме отреагировали на решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

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15 апреля 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал решение президента США Дональда Трампа «абсолютно вредным в плане общемировой борьбы с коронавирусом».

«Это снова проявление эгоизма и политизация COVID-19. Сейчас нужны солидарность и слаженное взаимодействие всех государств. Не время проводить разбор полетов и лишать финансовой подпитки Всемирную организацию здравоохранения», – заявил Слуцкий.

Он также отметил, что остается надеяться на осознанность и ответственный подход других государств в вопросах поддержки деятельности ВОЗ.

Ранее сенатор Совфеда Олег Морозов проанализировал действия президента США Дональда Трампа в отношении ВОЗ.