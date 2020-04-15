Тысячи жителей Санкт-Петербурга, проживающие в коммуналках, не могут самоизолироваться

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15 апреля 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Новая Газета

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

По данным городского жилищного комитета, в Петербурге 69 тысяч коммунальных квартир, где проживает 229 тысяч семей. Если допустить, что одна семья — три человека, получается, в Петербурге свыше 680 тысяч человек остаются по коммунальным квартирам. Как им самоизолироваться? Ответ на этот вопрос попытались получить корреспонденты «Новой газеты».

15 марта Роспотребнадзор разослал по регионам циркуляр, в котором говорится, что изоляция должна проходить «в изолированной квартире с исключением контакта с членами своей семьи и другими лицами». Если такие условия обеспечить невозможно, людей надо отправлять в «специально развернутые обсерваторы». Жители коммунальных квартир, которых в Петербурге по-прежнему немало, остались незамеченными в постановлениях и указах, связанных с коронавирусом. А между тем, даже при всём желании люди, которые ютятся семьями на нескольких квадратных метрах и делят кухню и туалет с десятками других жильцов, не могут соблюдать необходимую социальную дистанцию.

«Элементарный здравый смысл подсказывает, что невозможно обеспечить изоляцию в условиях скученности, вынужденного соседства с абсолютно разномастной публикой разной степени ответственности. — Но ни один человек при должности не может сказать — граждане, съезжайте скорей в съемные отдельные квартиры, — говорит в интервью «НГ» врач-инфекционист Елена Н. — У всех разные финансовые возможности, зачем попусту нагнетать. Вот и обходятся общими рекомендациями — постарайтесь соблюдать дистанцию в полтора метра, протирайте всё дезинфицирующими растворами, мойте руки с мылом, пищу принимайте у себя в комнате, а на кухню выходите рано утром или к ночи. Да, следование таким советам снижает опасность, но не исключает ее полностью».

Тем временем в других регионах эту проблему решили более кардинально. В Ставропольском крае, Подмосковье, Ростовской или Архангельской областях власти постановили: если у человека, прибывшего из-за рубежа, нет возможности изолироваться от других (к таким случаям отнесено и проживание в коммунальной квартире или общежитии), он отправляется на карантин в обсерватор на две недели. Однако в «коммунальной столице» как будто забыли о такой особенности города, хотя в условиях пандемии в Петербурге в первую очередь должны были разработать пакет специальных мер для помощи жителям коммуналок.

«Нет статистики, показывающей, есть ли среди петербуржцев с подтвержденным COVID-19 или среди отправленных на карантин обитатели коммуналок. Как и четких разъяснений — можно ли находиться в таких квартирах на самоизоляции прибывшим из-за границы, оставаться под наблюдением медиков при легкой форме коронавируса, а в случае госпитализации такого больного должны ли и его соседи отправляться в больницу или обсерватор?». Ответа от профильных ведомств на эти важные вопросы газета пока не получила.

Тем временем в Петербурге на утро 15 апреля выявили еще 130 заболевших коронавирусом. Один человек скончался. Таким образом, в Северной столице погибли уже пять человек. Всего в городе COVID-19 зафиксировали у 929 человек.