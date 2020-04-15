В Удмуртии предложили провести «Бессмертный полк» внутри своих квартир

Аргументы Недели → Общество 13+

15 апреля 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В удмуртском городе Глазов ставший традиционным «Бессмертный полк» предложили в этом году трансформировать в акцию «Окна Победы». Для ее проведения достаточно с 6 по 9 мая разместить фотографии героев войны на своих окнах.

Глава города Глазов считает, что юбилей Победы не может пройти без «Бессмертного полка» и предлагает выход из ситуации в условиях возможного в праздничные дни карантина.

«До великого Дня Победы все меньше времени, и мы переживаем, что в празднование вмешиваются внешние факторы. В чем мы, безусловно уверены: праздник должен быть общим и объединяющим, независимо от того, идем ли мы плечом к плечу в колонне «Бессмертного полка» или вспоминаем своих героев в узком кругу родных», - сказал глава города Сергей Коновалов.

С 6 по 9 мая каждый глазовчанин может распечатать фото родственника - участника Великой Отечественной войны или труженика тыла - и разместить его на своем окне. Предполагается, что организаторы акции запечатлеют «окна Победы» на фото и видео и опубликуют их на различных информационных площадках и в социальных сетях, чтобы люди, находящиеся дома в режиме самоизоляции, могли ощутить праздник и познакомиться с военными историями своих земляков.

- Это будет живая память о солдатах каждой нашей семьи. На наше мирное небо из окон будут глядеть тысячи лиц людей, подаривших нам мир, - отметили в администрации Глазова.

Сообщается, что в общероссийском движении «Бессмертный полк России» акцию, предложенную в Удмуртии, одобрили, отметив, что из регионов к ним поступает очень много подобных идей.