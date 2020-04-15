В Адыгее скончался мужчина с подозрением на коронавирус

Житель Адыгеи с высокой температурой и всеми признаками ОРВИ скончался в карете скорой помощи, когда его везли в больницу.
На заседании оперативного штаба министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков пояснил, что у этого больного была запущенная форма заболевания.
«Около двух недель у него держалась температура выше 39 градусов, но он оставался дома. Накануне ему вызвали скорую помощь, по пути произошла остановка сердца, а в приёмном отделении больницы констатировали смерть», – сказал министр.
Ранее сообщалось, что в Адыгее первым погибшим от коронавируса стал 46-летний врач-онколог.