В Адыгее скончался мужчина с подозрением на коронавирус

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15 апреля 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Житель Адыгеи с высокой температурой и всеми признаками ОРВИ скончался в карете скорой помощи, когда его везли в больницу.

На заседании оперативного штаба министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков пояснил, что у этого больного была запущенная форма заболевания.

«Около двух недель у него держалась температура выше 39 градусов, но он оставался дома. Накануне ему вызвали скорую помощь, по пути произошла остановка сердца, а в приёмном отделении больницы констатировали смерть», – сказал министр.

Ранее сообщалось, что в Адыгее первым погибшим от коронавируса стал 46-летний врач-онколог.