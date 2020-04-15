9 мая летчики Крыма намерены пролететь в небе в честь 75-летия Победы

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15 апреля 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

9 мая они намерены пролететь в небе над коронавирусом в честь 75-летия Победы. О переносе наземной части информации нет.

Пресс-служба Черноморского флота сообщила, что «В ходе первого этапа подготовки пилоты отрабатывают элементы полёта в строю парами. Экипажи самолётов и вертолётов проводят тренировки по удержанию интервала между летательными аппаратами, а также соблюдению установленного курса, высоты и скорости». Сообщается также, что на следующем этапе подготовки лётчики будут отрабатывать поминутный интервал взлёта для формирования единого воздушного строя в небе.

Напомним – министерство обороны России опровергло информацию о переносе парада, как пишет «Лента.ру».

В социальных сетях вызвала возмущение прошедшая репетиция в подмосковном Алабино, где, в период эпидемиологических мер, маршировали около 15 000 человек.