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Врач объяснил, в каком случае надо вызывать «скорую» при подозрении на коронавирус

, 11:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Врач объяснил, в каком случае надо вызывать «скорую» при подозрении на коронавирус
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Главный врач подмосковной Ильинской больницы Алексей Живов в среду, 15 апреля, объяснил, в каком случае следует незамедлительно вызывать "скорую помощь" при подозрении на коронавирус нового типа. 
 
По словам специалиста, простудное или вирусное заболевание в легкой стадии желательно лечить дома при помощи обильного питья, приема парацетамола и витаминов C и D.
 
"Скорую" необходимо вызвать, если у человека усиливается одышка. Пока врачи едут, пациенту следует лечь на живот – так проще дышать.
 
Алексей Живов напомнил ключевые симптомы коронавируса нового типа: сухой кашель, температура выше 38,5 градусов, слабость, мышечные боли, рвота, тошнота, диарея. В некоторых случаях могут возникать нарушения обоняния и вкуса.
ЕТ

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