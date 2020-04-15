Врач объяснил, в каком случае надо вызывать «скорую» при подозрении на коронавирус

Главный врач подмосковной Ильинской больницы Алексей Живов в среду, 15 апреля, объяснил, в каком случае следует незамедлительно вызывать "скорую помощь" при подозрении на коронавирус нового типа.

По словам специалиста, простудное или вирусное заболевание в легкой стадии желательно лечить дома при помощи обильного питья, приема парацетамола и витаминов C и D.

"Скорую" необходимо вызвать, если у человека усиливается одышка. Пока врачи едут, пациенту следует лечь на живот – так проще дышать.