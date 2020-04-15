Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Ученые назвали ключевой признак, отличающий коронавирус от простуды

, 10:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Eurekalert

Ученые назвали ключевой признак, отличающий коронавирус от простуды
лекарства, pixabay.com
Американские ученые провели исследование и выяснили, как отличить коронавирус нового типа от обычной простуды. По словам специалистов, существует один ключевой признак, позволяющий сделать это.
 
Одним из главных симптомов, по которому можно выявить коронавирусную инфекцию на ранних стадиях, является потеря обоняния, хотя насморка при этом нет. Данный фактор также позволяет довольно легко и быстро отличить COVID-19 от аллергии.
 
Доцент кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати Ахмад Седагат подчеркнул, что потеря обоняния при отсутствии насморка является показанием для немедленной изоляции человека и проведения анализа на коронавирус нового типа.
 
ЕТ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью