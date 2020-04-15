В Пензе скончалась вторая пациентка с COVID-19

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15 апреля 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

анализ, pixabay.com

В Пензе скончалась 50-летняя женщина с коронавирусом, которая в течение двух недель находилась в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Это вторая жертва COVID-19 в регионе.

Соответствующую информацию в среду, 15 апреля, предоставила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина. Она уточнила, что врачи приложили максимум усилий для спасения жизни пациентки, однако она скончалась. Подчеркивается, что у женщины был целый ряд хронических заболеваний, в частности, астма.