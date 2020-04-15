Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Пензе скончалась вторая пациентка с COVID-19

, 11:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Пензе скончалась вторая пациентка с COVID-19
анализ, pixabay.com
В Пензе скончалась 50-летняя женщина с коронавирусом, которая в течение двух недель находилась в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Это вторая жертва COVID-19 в регионе.
 
Соответствующую информацию в среду, 15 апреля, предоставила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина. Она уточнила, что врачи приложили максимум усилий для спасения жизни пациентки, однако она скончалась. Подчеркивается, что у женщины был целый ряд хронических заболеваний, в частности, астма.
 
В Пензенской области с 17 марта по 13 апреля лабораторно подтвердили 84 случая коронавируса, один пожилой человек ранее умер от хронического заболевания, еще четыре пациента вылечились.
ЕТ

Здоровье

Пульмонолог считает, что коронавирус в России может сойти на нет в июне

Пульмонолог считает, что коронавирус в России может сойти на нет в июне

Пульмонолог, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета им. Пирогова, Александр Чучалин заявил, что COVID-19 может сойти на нет в России уже в июне.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью