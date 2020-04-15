За сутки в России скончались 28 пациентов с коронавирусом

Утром в среду, 15 апреля, стало известно, что за минувшие сутки на территории Российской Федерации скончались 28 пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом сообщили в оперштабе.

Согласно последней информации сотрудников оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса нового типа, за весь период в России от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 198 пациентов.