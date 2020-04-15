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За сутки в России скончались 28 пациентов с коронавирусом

, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

За сутки в России скончались 28 пациентов с коронавирусом
лаборатория, pixabay.com
Утром в среду, 15 апреля, стало известно, что за минувшие сутки на территории Российской Федерации скончались 28 пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом сообщили в оперштабе.
 
Согласно последней информации сотрудников оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса нового типа, за весь период в России от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 198 пациентов.

Ранее сегодня появилась информация о том, что за прошедшие сутки в России зарегистрировали 3388 заболевших коронавирусной инфекцией. Согласно последней информации, случаи заражения COVID-19 были выявлены в 65 регионах страны.

 

 
ЕТ

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