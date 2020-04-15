Торговлю книгами могут отнести к социальному предпринимательству

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15 апреля 2020, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская поддержала идею включить книжную индустрию в список наиболее пострадавших от коронавируса и книготорговли к социальному предпринимательству.

При этом председатель комитета считает, что «идея внести книги в список товаров первой необходимости вряд ли реализуема».

«Но вот что считаю принципиальным отметить: эпидемия закончится, а проблемы книготорговли – нет. Собственно, экстренная помощь сейчас понадобилась, поскольку у отрасли нет запаса прочности», – заявила Ямпольская, отметив, что «книжные магазины с трудом выживали и в более благополучные времена».

«Мы имеем дело с системной проблемой, требующей не только сиюминутного, но и стратегического решения», – подчеркнула депутат.

По ее словам, книжный магазин выполняет важнейшую социальную функцию, обеспечивает конституционное право граждан на доступ к культуре, неотъемлемой частью которой являются литература и книга.

Ранее сообщалось, что в Госдуме появилась комиссия по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.