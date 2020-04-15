Помощь в каждом уголке края

Аргументы Недели → Общество 13+

15 апреля 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В период введения главой края режима карантина во всем регионе члены Краснодарского регионального отделения «Молодой Гвардии» помогают кубанцам, находящимся в группе риска, соблюдать самоизоляцию. Активисты краснодарского регионального отделения закупают жизненно необходимые медикаменты и продукты питания и доставляют их по адресу обращения.

К работе в заданном направлении задействованы все местные отделения края. Таким образом молодогвардейцам удается помочь людям почти в каждом уголке Кубани. Активисты оказывают помощь не только в крупных городах, но и в небольших поселках.

Ежедневно молодогвардейцы проводят мониторинг всех запросов и обращений населения по поводу помощи. Практика показывает, что введенный режим соблюдает много людей пенсионного возраста, а также ветераны. Именно им сейчас нужна помощь активистов, и кубанские волонтеры прикладывают все усилия, чтобы успеть по каждому запросу.

— Мы все сейчас находимся в очень сложной ситуации. Для Краснодарского края такой опыт первый, и гражданам тяжело даются временно введенные меры. Но не стоит забывать о том, что они являются необходимыми в условиях пандемии коронавируса. Ежедневно к нам стекается много информации и обращений за помощью. Наша команда старается минимизировать контакты людей, находящихся в группе риска. Основная задача для нас сейчас — создать, насколько это возможно, комфортные условия самоизоляции,— говорит руководитель краснодарского регионального отделения Сергей Алферов.

Молодогвардейцы призывают каждого по возможности оставаться дома и соблюдать все необходимые меры защиты.

Краснодарское региональное отделение «Молодой Гвардии»