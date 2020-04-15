На Южном Урале открыт благотворительный счет для помощи пострадавшим от COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

15 апреля 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото Вячеслава Шишкоедова

На Южном Урале открыли благотворительный счет для оказания помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. За выходные на него поступило более одного миллиона рублей.

Благотворительный счет был открыт по поручению губернатора Алексея Текслера. По данным на 13 апреля, собрано 1,6 миллиона рублей. Глава региона лично перевел свою месячную зарплату. Также свой однодневный заработок перечислят сотрудники государственных структур.

Как сообщила министр социальных отношений Ирина Буторина, в регионе полностью подготовлена технология приема заявлений. Заявления от южноуральцев принимаются онлайн. Электронная форма заявления размещена на сайте minsoc74.ru. Помочь с ее заполнением могут операторы горячей линии. Звонки можно по следующим номерам – 8 800 200-63-32 и +7 (912) 806-84-96.

За материальной помощью могут обратиться все южноуральцы, потерявшие доход из-за пандемии. Вот только в выплате откажут следующим категориям граждан: получателям ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка; получателям ежемесячной выплаты в случае рождения третьего и последующего ребенка; тем, кто получает пособия, выплачиваемые через службу занятости населения, в размере, превышающем прожиточный минимум на душу населения; тем, кто получает пенсии в размере, превышающем прожиточный минимум на душу населения.

Как подчеркнули в Минсоце, при определении нуждаемости в помощи будут принимать индивидуальную ситуацию в семье с учетом дополнительных обстоятельств, усугубляющих трудную жизненную ситуацию.

Выплаты из фонда начнут перечислять уже на этой неделе. Семья из одного-двух человек получит две тысячи рублей; из трех – три тысячи; из четырех – четыре тысячи; семье в составе пяти человек и более членов семьи положено пять тысяч рублей.

Срок перечисления единовременной материальной помощи напрямую зависит от наполняемости благотворительного счета. Получатели должны быть готовы к тому, что в некоторых случаях у них могут запросить подтверждающие документы.