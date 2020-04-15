Южноуральцев, вернувшихся из Москвы и Санкт-Петербурга, возьмут на контроль

Каждый, кто возвращается в регион из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, обязан сообщить о себе на горячую линию минздрава, чтобы его поставили на медицинский контроль. Важно – норма касается прибытия в область всеми видами транспорта.
Между тем, в аэропортах региона все прилетающие из Москвы и Санкт-Петербурга проходят обязательное тестирование на коронавирус. Анализы берутся на специальных стойках у выхода в город. На введение обеих мер настоял губернатор Алексей Текслер.
Руководителям организаций и предприятий следует информировать о нововведениях своих сотрудников, которые в скором времени вернутся из командировок или частных поездок. Также необходимо обеспечить прохождение ими медицинского контроля.
Кроме того, в компаниях нужно проводить профилактические мероприятия. Запрещено работать сотрудникам с явными признаками инфекционных заболеваний.
- Нарушение санитарно-эпидемиологических норм может привести к массовому заболеванию людей, - напомнили в пресс-службе правительства. - В этом случае законом предусмотрена административная и уголовная ответственность.