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Власти Омской области готовы ввести режим цифровых пропусков

, 09:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Власти Омской области готовы ввести режим цифровых пропусков
ДПС, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что регион готов к введению цифровых пропусков. По его словам, в последнее время дисциплина по соблюдению самоизоляции на фоне COVID-19 снизилась.
 
Бурков уточнил, что в регионе готовы применять мобильное приложение с цифровыми пропусками, однако существует одно препятствие – у многих людей нет смартфонов. Губернатор Омской области уточнил, что в настоящий момент власти наблюдают за практикой Москвы.
 
Подчеркивается, что в регионе есть своя система контроля за гражданами, находящимися под медицинским наблюдением. Решение о введении цифровых пропусков будет принято позже.
ЕТ
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