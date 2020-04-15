Власти Омской области готовы ввести режим цифровых пропусков

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15 апреля 2020, 09:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ДПС, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что регион готов к введению цифровых пропусков. По его словам, в последнее время дисциплина по соблюдению самоизоляции на фоне COVID-19 снизилась.

Бурков уточнил, что в регионе готовы применять мобильное приложение с цифровыми пропусками, однако существует одно препятствие – у многих людей нет смартфонов. Губернатор Омской области уточнил, что в настоящий момент власти наблюдают за практикой Москвы.