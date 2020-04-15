На Алтае зафиксировали 11 новых случаев заражения COVID-19

На территории Алтайского края выявлены одиннадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в среду в оперативном штабе региона по борьбе с COVID-19.

Впервые зафиксированы заболевшие коронавирусом нового типа в Советском районе, Новоалтайске, поселке Шахи Павловского района.

34 зараженных человека являются жителями Барнаула, трое заболевших в Павловском районе, столько же в Крутихинском, по двое в Первомайском и Советском районах, по одному в Заринске, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске. Общее число заболевших достигло 48. Вылечились три пациента.