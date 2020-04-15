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На Алтае зафиксировали 11 новых случаев заражения COVID-19

, 07:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На Алтае зафиксировали 11 новых случаев заражения COVID-19
анализ крови, pixabay.com
На территории Алтайского края выявлены одиннадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в среду в оперативном штабе региона по борьбе с COVID-19.
 
Впервые зафиксированы заболевшие коронавирусом нового типа в Советском районе, Новоалтайске, поселке Шахи Павловского района. 
 
34 зараженных человека являются жителями Барнаула, трое заболевших в Павловском районе, столько же в Крутихинском, по двое в Первомайском и Советском районах, по одному в Заринске, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске. Общее число заболевших достигло 48. Вылечились три пациента.
ЕТ
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