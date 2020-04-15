В Забайкалье разыскивают пассажиров автобуса, ехавших с зараженным коронавирусом

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15 апреля 2020, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Трех пассажиров автобуса Чита – Забайкальск, которые ехали на автобусе с человеком, у которого есть подозрение на заражение коронавирусом, ищут в Борзе и Шерловой Горе.

«Пассажиры с подозрением на коронавирус прилетели из Москвы и добирались до Забайкальска автобусом из Читы. Один пассажир сошёл в посёлке Шерловая Гора и двое в городе Борзе», – говорится в сообщении краевой администрации.

В самом Забайкальске под подозрением на коронавирусную инфекцию находится один человек, всех его попутчиков, доехавших до конечной остановки, нашли.

Ранее сообщалось, что первый случай заболевания коронавирусом подтвердили в Минусинске.