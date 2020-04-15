Лидия и Денис Касьяненко просят Генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить работу Прокуратуры Ростовской области

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15 апреля 2020, 08:40 [ «Аргументы Недели», Сергей ИВАНОВ ]

Жители Ростова-на-Дону Денис и Лидия Касьяненко обратились к Генеральному прокурору РФ с просьбой провести проверку действий руководства областной прокуратуры на предмет должностных «упущений», совершенных, как считают заявители, в интересах руководства СЗАО «СКВО» — Анны и Елены Касьяненко.

В Ростовской области не стихают публичные жалобы Дениса и Лидии Касьяненко — наследников депутата регионального законодательного собрания и владельца крупного сельхозпредприятия СЗАО «СКВО» Владимира Касьяненко, которые открыто обвиняют руководство ростовской областной прокуратуры в ангажированности и необъективности рассмотрения их заявлений. Как считают заявители, речь может идти даже о коррупции в органах прокуратуры. Подозрения вызваны цепочкой принятых прокуратурой процессуальных решений в пользу действующего директора хозяйства — Анны Касьяненко, приемной дочери покойного и ее родственников — матери Елены Григорьевой и мужа Анатолия Ефанова, бывшего сотрудника полиции.

Суть претензий Дениса и Лидии Касьяненко предельно проста: вторая жена покойного Владимира Касьяненко незаконно завладела 1/ 2 доли сельхозпредприятия — СЗАО «СКВО», тем самым лишив наследника Дениса его части законного наследства. Через суд первую супругу покойного — Лидию Касьяненко лишили ее законного права на имущество покойного ввиду того, что при разводе раздела имущества не было. Польза опять же Елене и Анне. Заявители считают, что Прокуратура Ростовской области (вопрос к прокурору Баранову и его заместителю Рощину) заняла позицию (не исключено, что ангажированную), не нацеленную на установление правомерности совершенных действий, полностью игнорируя права законных наследников.

Об этом писало и пишет наше издание, рассказывали телевизионщики федеральных каналов, пытались разобраться различные блогеры.

Лишенный наследственной доли в предприятии — СЗАО «СКВО» сын руководителя Денис Касьяненко, а также первая супруга депутата Лидия Касьяненко, которой было отказано в выделе супружеской доли, потратили уйму усилий, чтобы добиться в судах отмены решений в пользу второй жены Елены и ее дочери Анны. Немаловажную роль в этом деле сыграл профессионализм московского адвоката Сергея Жорина.

Однако борьба продолжается. Как только Денис был восстановлен по решению суда в правах на треть компании «Владен», владеющей активами СЗАО «СКВО», благодаря адвокату Сергею Жорину, стала всплывать информация о странных финансовых операциях по выводу денежных средств СЗАО «СКВО», которые, как обоснованно считает Денис Касьяненко, без осведомленности нынешнего директора СЗАО «СКВО» Анны Касьяненко реализованы быть не могли. Причастность и квалификацию и должно установить следствие. Но здесь его блокирует прокуратура своими отменами. Суть махинаций с финансами проста: на должность помощника директора СЗАО «СКВО» Анны Касьяненко была трудоустроена Розалия Леонидова — простая домработница в доме Анны Касьяненко. На имя этой несчастной Леонидовой со счетов предприятия с различными назначениями платежей (зарплата, премия, хознужды) стали поступать десятки миллионов рублей (понятно, что без ведома, а то и прямого указания директора такое вряд ли возможно при разумном управлении). Далее деньги тратились в Европе на покупки в фирменных бутиках, а также обналичивались в различных регионах России. А для этого банковские карты конечных выгодоприобретателей были привязаны к счету домработницы Леонидовой — фиктивного помощника гендиректора СЗАО «СКВО» Анны Касьяненко. При этом Леонидова никогда не работала в должности помощника директора СЗАО «СКВО», ни разу не была на этом предприятии — она просто мыла полы и туалеты в доме Анны Касьяненко. На все эти факты Прокуратура Ростовской области закрыла глаза, но в Чеченской Республике, где были зафиксированы факты обналичивания похищенных в СЗАО «СКВО» денежных средств, следственные органы в январе этого года возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, решается вопрос о привлечении виновных к уголовной ответственности. Об этой темной истории на днях рассказал в свое ролике блогер Движнов.

В Ростовской же области, по мнению Лидии и Дениса Касьяненко, добиться справедливости им не удается из-за «удивительного» противодействия со стороны конкретных лиц Прокуратуры Ростовской области, которые не дают возможности следователям объективно и всесторонне разобраться в законности действий Анны и Елены Касьяненко.

На днях редакции стало известно, что Лидия и Денис Касьяненко направили на имя Генерального прокурора РФ Игоря Краснова обращение, в котором рассказали об этой «странной» ситуации и действиях со стороны Прокуратуры Ростовской области и о возможных взаимоотношениях Анны и Елены Касьяненко, Анатолия Ефанова и Виктора Изотова и других представителей нового руководства СЗАО «СКВО» с должностными лицами областной прокуратуры, результатом которых стала отмена постановления о возбуждении уголовных дел, в которых потерпевшими были признаны Лидия и Денис, а подозреваемыми — Елена Касьяненко и неустановленные лица. Текст обращения имеется в распоряжении редакции.

Денис и Лидия пишут о том, что 4 апреля, 23 мая и 31 мая 2019 года они подали заявления по фактам мошенничества, фальсификации доказательств, служебного подлога и халатности со стороны нескольких лиц, включая своих прямых оппонентов, их «помощников» из бывших сотрудников полиции, а также в отношении бывшей главы администрации Красноармейского сельского поселения Зерноградского района Ростовской области.

В обращении на имя Генерального прокурора РФ Игоря Краснова речь идет о том, что после смерти Владимира Касьяненко в сентябре 2015 года Денис Касьяненко против своей воли отказался от наследства в пользу Елены Касьяненко. Лишившись наследства, он утратил и возможность контроля над СЗАО «СКВО». В результате гендиректором СЗАО «СКВО» была назначена Анна Касьяненко. Получив таким образом контроль над миллиардными активами предприятия, семейство Елены и Анны Касьяненко вместе с бывшими полицейскими Ефановыми и Изотовым уже более четырех лет единолично управляют предприятием. Вступление законных наследников в корпоративные и имущественные права блокируется всеми силами и способами.

После того, как Лидия и Денис обратились в следственные органы Ростовской области, со стороны заинтересованных лиц стали предприниматься попытки воздействовать на следствие: в ангажированных средствах массовой информации стала распространяться информация о нарушении следователем уголовно-процессуального законодательства. Более того, по некоторым сведениям, со следователем пытались «договориться по-доброму» во внепроцессуальном порядке, чтобы тот прекратил проверку.

Однако заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области А. А. Магомедов занял принципиальную позицию. Проделав огромную работу и собрав массу доказательств, он возбудил 14 июня 2019 года уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении Е. В. Касьяненко и неустановленных лиц по фактам хищения у Дениса и Лидии Касьяненко права на доли в наследственной массе умершего Касьяненко в особо крупном размере.

Между тем любопытно, что Прокуратура Ростовской области должностное рвение следователя не поощрила. Вместо того чтобы отстаивать права потерпевших и проявлять принципиальность, согласившись с возбуждением уголовного дела и проведением объективной проверки, надзорный орган поступил иначе: дело было возбуждено в пятницу, 14 июня, а уже во вторник, 18 июня, областная прокуратура в лице заместителя прокурора Рощина вынесла постановление о признании незаконным возбуждения дела. Таким образом, одного рабочего дня — понедельника заместителю прокурора области Рощину, который был до этого в отпуске, хватило на то, чтобы «тщательно» ознакомиться с многотомными материалами дела и — внимание! — отказать в возбуждении уголовного дела, направив дело на новую проверку! То есть месяцы кропотливой работы следователя Магомедова были в один момент перечеркнуты заместителем прокурора области Рощиным. В своем обращении Лидия и Денис Касьяненко высказывают предположения о том, что в данном случае могли действовать определенные договоренности их оппонентов с должностными лицами прокуратуры.

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела говорится о незаконности его возбуждения, отсутствии для этого повода и законных оснований. При этом ни Денис, ни Лидия не признаются потерпевшими. Неужели фальсификация ответа полиции на адвокатский запрос, внесение приписок и недостоверных сведений в похозяйственную книгу со стороны главы местной администрации и многие другие доказательства не смогли убедить прокурора Баранова и его заместителя Рощина? Мало того, что в возбуждении уголовного дела было отказано, так спустя две недели в том же прокурорском кабинете было подготовлено постановление об отказе в удовлетворении жалобы потерпевших.

Позиция прокуратуры была непреклонной: в дело это лезть не стоит, а тем более не надо отстаивать ущемленные права бедных родственников. Странная позиция: с одной стороны люди, оставшиеся у разбитого корыта,— Денис и Лидия, а с другой — люди, быстро разбогатевшие,— Елена и Анна. Почему прокуратура принимает одну сторону? Быть может, причина всё же в миллиардных активах и благосклонности?

В обращении на имя Генерального прокурора РФ Игоря Краснова потерпевшие справедливо предполагают, что 18 ноября 2019 года теми же лицами были даны указания руководителю второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области Евгению Черноскутову и его подчиненному следователю Игорю Оновину снова вынести по материалу проверки постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Елены и Анны Касьяненко, Анатолия Ефанова, Ирины Люлюмовой и других. Вероятно, следователи не смогли ослушаться прокуроров и выполнили их распоряжение: отказали в возбуждении дела. А ведь в качестве оснований для возбуждения рассматривался целый букет правонарушений уголовного характера: по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 303 и другим статьям УК РФ.

Примечательно, что линия лоббирования интересов дам протянулась и дальше: 6 декабря заместитель областного прокурора Рощин признал законным отказ в возбуждении уголовного дела, а 26 февраля 2020 года другой заместитель прокурора — Баранов признал постановление Рощина законным.

По мнению заявителей, действия указанных должностных лиц Прокуратуры Ростовской области повлекли необоснованное прекращение уголовного дела, невозможность возвращения объектов хищения законным владельцам и возмещения имущественного вреда членам первой семьи депутата Касьяненко, с которыми он наживал совместное имущество и наращивал активы своего предприятия.

Примечательно, что именно при бытности А. С. Рощина прокурором Первомайского района г. Ростова-на-Дону имело место быть уголовное дело в отношении А. В. Касьяненко — племянника умершего депутата В. М. Касьяненко, который предпринял активные действия по изобличению своих «родственниц» в незаконных действиях с наследством. После чего в руках Анны Касьяненко, ее мужа Анатолия Ефанова и Елены Касьяненко оказалось домовладение стоимостью 37 млн рублей, принадлежавшее семье Алексея Касьяненко (г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 214/4), в котором по настоящее время и проживают новые жильцы. Двое детей и жена Алексея — Оксана Касьяненко при этом были выброшены на улицу.

Отметим, что две первые попытки возбуждения этого дела в Октябрьском районе Ростова-на-Дону в отношении Алексея Касьяненко провалились, и тогда помог проверенный процессуально сомнительный путь.

Откуда растут ноги у такой феноменальной лояльности прокуратуры к новым хозяевам богатейшего предприятия? Денис и Лидия не раз указывали, что Елена и Анна Касьяненко, Анатолий Ефанов и Виктор Изотов не скрывали о своих связях в надзорном ведомстве, упоминали фамилию того самого заместителя прокурора, который подписывал главные документы по их делу. Это не о нем ли пишут иные СМИ, что его отпуск в сентябре 2019 года на Мальдивах обошелся в 12 миллионов рублей?

В начале 2020 года в администрации Первомайского района Ростова-на-Дону прошли обыски, связанные с деятельностью бывшего главы администрации Артура Григоряна, в отношении которого решался вопрос о возбуждении уголовного дела. В СМИ проходила информация, что этот чиновник в добрых отношениях с сотрудниками прокуратуры самого высокого ранга. При этом он был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию 20 января 2020 года — спустя два дня после отставки Генерального прокурора РФ Юрия Чайки.

А еще некоторые сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области были замечены в нелицеприятных историях. Один, вооруженный пистолетом, находясь в неадекватном состоянии, взял в заложники женщину, а затем вторую, которая попыталась его утихомирить. Второй был задержан в состоянии наркотического опьянения, у него в ходе личного досмотра было обнаружено и изъято некое «порошкообразное» вещество. В каком состоянии сейчас проверки по данным обстоятельствам, непонятно. Позиция прокуратуры и руководства СУ СК неясна.

В своем обращении на имя Генерального прокурора РФ Игоря Краснова Денис и Лидия Касьяненко указали: ростовские СМИ много пишут о том, что не без участия указанных лиц в Ростовской области был сфабрикован ряд уголовных дел против граждан и общества. Вся вышеперечисленная информация подробно изложена в обращении Лидии и Дениса Касьяненко к Генеральному прокурору России Игорю Краснову. Они просят провести служебную проверку в отношении указанных должностных лиц Прокуратуры Ростовской области и взять рассмотрение их заявлений на личный контроль, а также отменить постановление зампрокурора Ростовской области А. С. Рощина от 18 июня 2019 года и постановление следователя Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области И. В. Основина от 18 ноября 2019 года об отказе в возбуждении уголовного дела.

Денис и Лидия готовы прибыть на личный прием и представить исчерпывающие доказательства указанной информации.

Наша газета будет следить за ситуацией. Данный материал является официальным запросом в прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ для проведения тщательной проверки информации о возможном совершении должностных преступлений вышеуказанными лицами.