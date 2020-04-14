Ъ: как нарушители будут платить штрафы за каждый проезд под камерой

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14 апреля 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

фото: сайт МВД РФ

СМИ со ссылкой на источник в правительстве Москвы сообщил, какой штраф заплатит водитель за проезд без цифрового пропуска. Кроме того, всех нарушителей будут фиксировать специальными дорожными камерами.

«К примеру, при проезде под десятью камерами суммарный размер штрафа составит 50 тыс. руб.», - пояснил он, отметив, что за нарушение самоизоляции на собственном автомобиле взимается штраф в размере 5 тыс. руб.

Собеседник отметил, что для проверки пропусков водителей будут останавливать инспекторы ГИБДД и МАДИ. При этом протокол выписывается на месте, добавил он. Пропуск попросят и у пассажиров.

По его словам, нарушителей в Подмосковье будут отслеживать по камерам, а затем остановят на ближайшем посту.

Напомним, что пропускная система начнет действовать с 15 апреля.

СМИ опубликовали инструкцию, которая поможет человеку не растеряться во время проверки пропуска в период самоизоляции.