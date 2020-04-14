Власти Москвы объяснили, почему было забетонировано кафе в период самоизоляции

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14 апреля 2020, 21:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pexels.com

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отреагировал на сообщение о том, что в центре Москвы забетонировали кафе, которое продолжило свою работу в период самоизоляции.

«Исполнительный лист Таганского районного суда о запрете эксплуатации этого заведения был выдан еще в прошлом году, но они его нарушали, поэтому в декабре 2019 года были поставлены бетонные блоки у входа», - пояснил он.

Немерюк отметил, что владельцы предпринимали попытки демонтажа, но через некоторое время в ходе проверок блоки вернули обратно. Он добавил, что заведение систематически нарушало предписание суда.

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