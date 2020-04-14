Как пройдет пасха-2020 в Краснодаре раcсказал Митрополит Исидор

Аргументы Недели → Общество 13+

14 апреля 2020, 21:06 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией в крае, в Святой праздник церковь особенно призывает соблюдать самоизоляцию людей старше 65 лет.

Будут ли работать храмы, можно ли идти на службу - сегодня эти вопросы волнуют всех верующих.

Всем храмам Кубанская метрополия предписала проводить пасхальные службы за закрытыми дверьми. В них будут участвовать только представители духовенства.

Крестный ход тоже пройдет без участия прихожан. Желающих будут просить не присоединяться.

К сожалению, в Пасхальную ночь причаститься также не получится. А вот записки вне стен храма можно будет передать, как и посвятить куличи и другую пищу в субботу и воскресенье, но только возле храма.

Губернатор края поручил проработать возможность обеспечить онлайн-трансляции праздничных богослужений. На территориях храмов по возможности разместят экраны для трансляции.