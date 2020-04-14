Как пройдет пасха-2020 в Краснодаре раcсказал Митрополит Исидор

В связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией в крае, в Святой праздник церковь особенно призывает соблюдать самоизоляцию людей старше 65 лет.
Будут ли работать храмы, можно ли идти на службу - сегодня эти вопросы волнуют всех верующих.
Всем храмам Кубанская метрополия предписала проводить пасхальные службы за закрытыми дверьми. В них будут участвовать только представители духовенства.
Крестный ход тоже пройдет без участия прихожан. Желающих будут просить не присоединяться.
К сожалению, в Пасхальную ночь причаститься также не получится. А вот записки вне стен храма можно будет передать, как и посвятить куличи и другую пищу в субботу и воскресенье, но только возле храма.
Губернатор края поручил проработать возможность обеспечить онлайн-трансляции праздничных богослужений. На территориях храмов по возможности разместят экраны для трансляции.