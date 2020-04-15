Московские рестораторы в период пандемии кормят врачей и ждут поддержки государства

Аргументы Недели → Общество 13+

15 апреля 2020, 05:25 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Рестораны Андрея Деллоса, Аркадия Новикова, Александра Раппопорта и Владимира Перельмана обеспечивают медиков трехразовым питанием, а некоторые отели предоставляют врачам номера для проживания.

По информации СМИ, несколько рестораторов во время пандемии коронавируса обеспечивают питаниемврачей, работающих в больницах Москвы. Средства выделяет столичное правительство, поддержку оказывают и частные спонсоры. Некоторые рестораторы, откликаясь на просьбы врачей, бесплатно готовят еду и самостоятельно организовывают ее доставку.

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немирюк сообщает, что около 20 отелей предоставляют врачам жилье по минимальным ценам. Самые крупные из них - Marriott (Тверская, Новый Арбат), отели гостиничной сети Azimut (Смоленская, Тульская, Олимпик), Hilton, Crowne Plaza, Radisson Blu (Олимпийский). По словам главы ведомства, оплачивать номера в гостиницах город будет грантами из резервного фонда столицы.

«Врачей будут размещать в отелях, чтобы они были изолированы от общения с семьей и восстанавливали свои силы в комфортных условиях. Мы постарались выбрать те отели, которые территориально максимально приближены к больницам, где работают те или иные медики. Допустим, в Коммунарке нет приличных отелей, поэтому врачи будут ездить чуть-чуть подальше», - сообщил Алексей Немирюк.

Известно, что 30 марта и отельеры, и рестораторы обратились с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину, попросив оказать им государственную поддержку. Они обратили внимание главы правительства на то, что рынок гостиничных услуг и услуг общественного питания из-за пандемии COVID-19 переживает серьезный кризис, отметив, что на зарплаты сотрудникам не хватает денег, при этом предприятия вынуждены сокращать штат и закрываться.