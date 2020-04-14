Центр занятости населения предлагает москвичам более 40 тыс вакансий

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14 апреля 2020, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Центр занятости «Моя работа» на сегодняшний день готов предложить более 40 тыс. новых вакансий для москвичей. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Рынок труда Москвы - самый масштабный и диверсифицированный в России. И даже сейчас, когда ситуация на рынке труда Москвы сильно изменилась из-за эпидемии в городе, отдельные сферы и компании продолжают нанимать специалистов. Мы понимаем, что многие предприятия вынуждены сокращать персонал, и люди могут оказаться в непростом финансовом положении. Поэтому наши центры занятости «Моя работа» сейчас активно работают с крупнейшими работодателями и помогают в поиске работы всем желающим. Только за последние две недели на сайте центра появилось 44 тыс. новых вакансий, и уже более тысячи людей нашли работу в период эпидемии», - отметила вице-мэр.

Уточняется, что на рынке труда активный спрос на таких специалистов, как логисты всех уровней, курьеры, операторы контакт-центров, менеджеры по онлайн-продажам, востребованы водители грузовиков, комплектовщики. Есть вакансии в IТ-сфере: от специалистов, которые смогут быстро сделать сайты и сервисы по доставке, до продвинутых профессионалов по базам данных, оптимизации онлайн бизнес-процессов, аналитики big data и разработчики искусственного интеллекта.