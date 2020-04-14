На Кубани в госпиталях развернуто более 1600 инфекционных коек

Аргументы Недели → Общество

14 апреля 2020, 19:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В случае эпидемии, в соответствии с рекомендациями минздрава РФ на Кубани в краевых госпиталях для приема больных коронавирусом уже развернуто более 1600 инфекционных коек. 991 оснащены кислородом, 122 койки с аппаратами искусственной вентиляции легких.

Согласно этим требованиям, общая потребность для лечения пациентов, больных коронавирусом, составляет 3339 коек. На первом этапе на базе пяти инфекционных больниц в Краснодаре, Сочи, Армавире и Новороссийске открыта 651 койка.

– В соответствии с требованиями минздрава РФ в крае ряд больниц перепрофилируются под госпитали для приема больных коронавирусной инфекцией. На втором этапе развернуто 984 койки в больницах Краснодара, Сочи, Горячего Ключа, Лабинска, Тихорецка, Крымска, Усть-Лабинска, Красноармейского и Ленинградского районов. До 28 апреля в этих медицинских организациях будут развернуты еще порядка 1700 коек, – отметили в краевом министерстве здравоохранения.

Напомним, на сегодня в крае 215 подтвержденных случаев нового коронавируса. Сейчас в стационарах остается 361 пациент, из них 55 детей.