Политолог назвал причину заявлений о возврате в 90-е

Аргументы Недели → Общество 13+

14 апреля 2020, 19:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: pixabay.com

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отреагировал на заявления о том, что в России возможно повторение «тяжелых 90-х» на фоне пандемии. По его словам, «в одну и ту же реку дважды не входят».

«Объективно – это просто невозможно. Это первое. Второе: у страха глаза велики. К тому же некоторые наши акторы выдают желаемое за действительное. Поскольку либеральная повестка подразумевает, что девяностые годы были свободными от всего (в том числе от обязательств), то, видимо, им хочется вернуть этот "золотой век" либерализма. Но эта попытка ставит этих спикеров в очень глупое положение», - пояснил он радио Sputnik.

Мухин отметил, что страна и общество изменились, а некоторые спикеры пытаются вернуть людей «за уши в прошлое, живя в своем выдуманном мирке».

Ранее Дмитрий Песков назвал подобные заявления «истеричными проявлениями».