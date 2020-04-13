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В Кремле отреагировали на заявления о возможном повторе «тяжелых 90-х» в России

, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Кремле отреагировали на заявления о возможном повторе «тяжелых 90-х» в России
фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предположения о том, что на фоне распространения коронавирусной инфекции стране придется пережить «тяжелые девяностые». По его словам, это «истеричные проявления».

«Что касается роста преступности, безусловно, мы все это фиксируем. Главным образом, конечно, это фиксируют правоохранительные органы, которые очень интенсивно работают сейчас, с повышенной нагрузкой», - высказал он, отметив, что у «страха глаза велики».

Песков призвал не паниковать, а СМИ не выстраивать «авральные графики» на основе единичных случаев. Однако пресс-секретарь добавил, что это все равно требует повышенного внимания.

Ранее Дмитрий Песков объяснил, когда будет  известен пик заболеваемости COVID-19.

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