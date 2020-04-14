Учителя московских школ проводят классные часы дистанционно

Аргументы Недели → Общество 13+

14 апреля 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Классные часы в московских школах проходят в дистанционном формате. Каждую неделю учителя проводят видеоконференции со своими учениками и их родителями. В Ассоциации классных руководителей образовательных организаций города Москвы отмечают, что это помогает поддерживать психологический климат внутри семей во время режима повышенной готовности.

«Мы все сегодня живем и работаем в новых реалиях и понимаем, что большинство родителей не имеют опыта пребывания дома со своим ребенком в режиме 24 на 7. Функцию социализации, которую обычно выполняет школа, сейчас на время родителям необходимо взять на себя. В нынешней ситуации семьям необходима поддержка со стороны школы», – говорит председатель Ассоциации классных руководителей образовательных организаций города Москвы Максим Иванцов.

Эксперт также отмечает, что классные часы являются ключевым инструментом для обеспечения преемственности в воспитательном процессе.

«Для родителей проводят отдельные классные часы в формате психолого-педагогической консультации. Классный руководитель и школьный психолог делятся советами и лайфхаками для продуктивной работы с детьми», – сообщает официальный сайт мэрии Москвы.

Также до 19 апреля для классных руководителей московских школ, учителей и их родителей проходит конкурс «Классный подкаст». Он позволяет поделиться опытом дистанционного обучения. Для участия в нем необходимо записать двухминутный видеоролик и отправить его на электронную почту akr@gppc.ru. Лучшие работы будут размещены на сайте Ассоциации классных руководителей образовательных организаций города Москвы.

Кроме того, Московский городской методический центр Департамента образования и науки города Москвы представил новый ресурс для учителей московских школ – Классный руководитель Online.

«Мы постарались собрать все современные решения для организации онлайн-классных часов. Мы полностью поддерживаем идею о том, что системная работа с ребятами и родителями – с московской семьей – ни в коем случае не должна останавливаться. А в текущем режиме данный ресурс будет являться колоссальным подспорьем для организации образовательной недели», – отмечает глава Мосметодцентра Андрей Зинин.

Помощь учителям столичных школ также оказывает Институт содержания, методов и технологий образования, созданный в структуре Московского городского педагогического университета (МГПУ). По словам ректора МГПУ Игоря Реморенко, институт призван поддержать процессы электронного и дистанционного обучения в московских школах. Так, сотрудники института делают для учителей еженедельные подборки по актуальным темам школьной программы.

Напомним, что в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 занятия в московских школах отменены до 1 мая. Столичные власти призывают жителей города не выходить из дома без особой необходимости во время действия режима повышенной готовности. Регистрация на официальном сайте мэрии Москвы (mos.ru) позволяет получить дистанционный доступ к более 360 городским услугам и сервисам, которые позволяют удаленно решить множество бытовых вопросов.