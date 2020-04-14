Более 12 тыс москвичей зарегистрировались волонтерами акции «Мы вместе»

Аргументы Недели → Общество 13+

14 апреля 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Более 12 тыс. москвичей зарегистрировались в качестве волонтеров акции «Мы вместе». Об этом сообщили в пресс-службе Аппарата мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

«Более 12 тыс. неравнодушных жителей Москвы зарегистрировались на портале мывместе.мосволонтер.рф в рамках всероссийской акции «Мывместе», - говорится в сообщении.

Отмечается, что цель акции – помочь пожилым людям, многодетным семьям и всем тем, кому требуется особая поддержка во время режима самоизоляции. Заявки от них принимаются по номеру горячей линии: 8-800-200-34-11.

Как отметила заместитель мэра Москвы, добровольцы покупают и доставляют продукты, лекарства, предметы первой необходимости.

«С обращениями работают два оперативных колл-центра, которые уже приняли 55 тыс. звонков. Кто-то звонит, чтобы оставить заявку на волонтерскую поддержку, а кто-то – чтобы просто задать вопрос и проконсультироваться. В день поступает около 650 заявок, и на данный момент обработано, то есть доставлено москвичам, больше 11 тыс. заказов», –.сказала Наталья Сергунина.

Откликов от горожан, желающих помочь, даже больше, чем заявок от нуждающихся в поддержке. Перед тем как приступить, все добровольцы вначале проходят дистанционное обучение, а затем инструктаж в волонтерском штабе. Им выдаются необходимые средства индивидуальной защиты, включая маски и перчатки.

Кроме специалистов колл-центров, обрабатывающих звонки, волонтерам помогают десятки городских организаций: продуктовые сети, операторы сотовой связи, производители питьевой воды – всего 178 партнеров. Стать добровольцем может каждый. Для этого нужно зайти на сайт мывсместе.мосволонтер.рф, зарегистрироваться и пройти обучение.