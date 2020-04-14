В Курганской области девушка заявила в полицию на разгласившего её диагноз медика

Аргументы Недели → Общество 13+

14 апреля 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com

Жительница Шадринска, студентка одного из вузов Москвы, которая заболела коронавирусом, написала заявление в полицию на фельдшера городской больницы за разглашение ее персональных данных и диагноза.

Девушка говорит, что из-за нарушения закона о персональных данных она стала получать гневные сообщения в соцсети от жителей Шадринска. Якобы она не соблюдала режим самоизоляции и могла заразить других жителей города, вернувшись из Москвы, где большое число заболевших COVID-19.

В регионе на данный момент зарегистрировано десять подтвержденных случаев заражения коронавирусом, двое граждан уже выписаны.

