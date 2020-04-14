В Тамбовской области 35 человек заразились коронавирусом, среди них трехмесячный ребенок

Аргументы Недели → Общество 13+

14 апреля 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Власти Тамбовской области сообщили, что в регионе общее число заболевших коронавирусом нового типа составило 83 человека, из них шесть выздоровели. Об этом стало известно во вторник, 14 апреля.

«Из 35 подтверждённых сегодня случаев - 16 мужчин, 14 женщин и 5 детей (мальчики: 3 месяца, 9 лет, двое по 12 лет, 17 лет). Возраст взрослых от 19 до 79 лет», - пояснили в ведомстве, отметив, что двое из них госпитализированы с пневмонией.

При этом 11 инфицированных пациентов прибыли из различных регионов, а 24 – контактировали с приехавшими из других городов или заболевшими. Врачи оценивают состояние зараженных как удовлетворительное.

Ранее эпидемиолог Минздрава Николай Брико оценил ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России