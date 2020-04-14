Перекрестный удар: Познер раскритиковал, Валуев ответил

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14 апреля 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sport24

State Duma Russia/via Globallookpress.com Николай Валуев

Телеведущий Владимир Познер заявил, что его совершенно не устраивает присутствие Валуева в числе депутатов Госдумы. На что Николай Валуев ответил: "Странно, такой взрослый человек — и не понимает".

Познер заявил, что Валуев "не владеет вопросом в той степени, в которой необходимо владеть". Он также обвинил экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе в незрелищности проводимых им поединков во время карьеры профессионального боксера.

"Слова Познера? Странно! Такой взрослый человек — и не понимает. Я уже давно научился проходить мимо подобных высказываний", - прокомментировал заявления телеведущего Валуев. Он отметил, что "самое неблагодарное дело - это оправдываться или отвечать на выпады того, кто что-то там не понимает". "Я не хочу способствовать раскручиванию этой истории, потому сейчас что-то не слышно Познера. И пускай его не будет слышно и дальше", - добавил Валуев.