Телеграм-канал BAZA: Депздрав Москвы угрожает медикам штрафами за бесплатные обеды в «Макдоналдс»

Аргументы Недели → Общество 13+

14 апреля 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: BAZA

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Компания заявила пару недель назад, что всем сотрудникам столичной скорой помощи будут выдавать бесплатную горячую еду, если они заедут в «Макавто» на служебном авто. Департамент здравоохранения Москвы угрожает штрафовать медиков, если они воспользуются этим предложением, пишет BAZA.

«Бдительное руководство предупредило всех сотрудников скорой, что в рабочие часы никакие поездки за «чизом и пирожком» недопустимы. А тот, кто всё же решит поправить холестериновый баланс в организме, будет наказан – штрафами, выговорами и прочими радостями, положенными по российскому трудовому законодательству», – пишут авторы канала.

За тем, чтобы никто из сотрудников не нарушал запрет, будут следить специально обученные люди с помощью GPS-трекеров, установленных в каждой машине скорой помощи.

Напомним, в Москве число инфицированных сегодня превысило 11,5 тыс. человек, 82 пациента скончались.



