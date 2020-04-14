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Депутаты Госдумы могут отказаться от весенних парламентских каникул

, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]

Депутаты Госдумы могут отказаться от весенних парламентских каникул
Фото: сайт Госдума РФ

С таким предложением выступил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, на следующей неделе, до 22 апреля, у депутатов предусмотрена работа в регионах, после чего запланирован краткосрочный отпуск.

«Есть предложение отказаться от отпусков, быть с нашими гражданами и работать в регионах, а по мере необходимости собираться и принимать решения, направленные на поддержку экономики, граждан», – сказал Володин.

Он считает, что «это будет правильно, ответственно по отношению к нашим гражданам – мы должны быть с ними, а не в отпусках».

Сообщается, что депутаты поддержали это предложение. Вопрос будет рассмотрен 17 апреля.

Ранее сообщалось, что в Госдуме планируют создать комиссию, состав которой будет работать без отпусков.

ДВа

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