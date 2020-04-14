В одном из госпиталей Калининградской области медикам выдали униформу 40-летней давности

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14 апреля 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели. Калининград», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Подъём

Фото: Подъём

Как сообщило издание "Подъём", несколько сотрудников военно-морского госпиталя в Балтийске пожаловались, что их заставляют работать в марлевых масках, а на ноги приходится надевать пакеты.

"Это не шутка, а госпиталь в Балтийске. Сказали "ничего страшного, костюмы многоразовые". Их потом обрабатывают, стирают и дают опять надевать. Санитаркам даже не дают респиратор, просто марлевые повязки, говорят, что этого достаточно. Правда, должны работать по 2 часа, выход три раза. У нас очки скотчем заклеенные. Они разных годов, от 1973, 1984 и т.д. На ногах мусорные пакеты, альтернатива – свои сапоги или армейские "сорок десятого" размера", – рассказали изданию сотрудники госпиталя. Они также сообщили, что в медицинское учреждение планируют доставить новые костюмы, также многоразовые.

Комментариев от Минобороны пока не поступало.