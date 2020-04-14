В столице за сутки оформлено 3,2 млн пропусков для поездок по городу

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14 апреля 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Москве за сутки выдано 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу на личном или общественном транспорте. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве со ссылкой на руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуарда Лысенко.

«В столице за сутки оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу на личном или общественном транспорте. При этом по результатам первичных проверок будут аннулированы около 900 тыс. пропусков, которые содержат некорректные или недостоверные данные (например, написания фамилий с цифрами, нулевые и некорректные номера паспортов, некорректные заполнения полей ИНН)», - говорится в сообщении штаба.

Эдуард Лысенко в свою очередь попросил москвичей не оформлять пропуск без необходимости.

«Мы убедительно просим горожан не оформлять пропуска «просто так», для галочки или «на всякий случай». В период распространения коронавируса важно следовать рекомендациям врачей и по возможности оставаться дома, соблюдая правила самоизоляции. Пропуска выдаются по заявительному принципу, однако все сведения в дальнейшем проверяются, особенно данные о работодателях. В случае, если какие-либо данные будут введены некорректно или окажутся недостоверными, пропуск будет аннулирован, а граждане указавшие недостоверную информацию будут привлечены к административной отвественности», - подчеркнул Лысенко.

Напомним, что проверять цифровые пропуска начнут с 15 апреля. Они необходимы для любых передвижений по городу с использованием личного или общественного транспорта. Ходить пешком по-прежнему можно без пропуска, однако при этом важно соблюдать правила и ограничения, установленные указом Мэра Москвы.