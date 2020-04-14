В Челябинской области проходят лечение от коронавируса 37 человек

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14 апреля 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Всего в регионе подтверждены 50 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области, за последние сутки подтверждены положительные анализы на коронавирус у пяти южноуральцев, еще двое ожидают результатов повторного анализа из новосибирской лаборатории «Вектор». В больницах области проходят лечение 37 человек (13 из Челябинска, 6 из Кизильского района, 7 из Магнитогорска, 4 из Бредов, 2 из Верхнеуральска, по одному жителю из Миасса, Аши, Сосновского района, двое из Снежинска).

Тринадцать жителей Челябинской области выздоровели. С 10 апреля в аэропортах Челябинской области в обязательном порядке берут анализы у всех, прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, на территории Челябинской области действует режим самоизоляции. Вчера, 13 апреля, глава региона Алексей Текслер разрешил работу салонов красоты и парикмахерских, кроме того, южноуральцам разрешено сменить место самоизоляции на дачах и садовых участках при условии, что до них они доедут до них на личном автомобиле или такси.