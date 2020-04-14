В Московском патриархате объяснили, как самим освятить куличи и пасху

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14 апреля 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

В Московском патриархате верующим предложили совершить традиционное предпасхальное освящение куличей, яиц и творожных пасх самостоятельно, не выходя из дома.

«Перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Затем можно окропить пищу святой водой, если она есть, со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

В РПЦ отметили, что из-за коронавируса у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи, поэтому по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей и творожных пасх самостоятельно.

Ранее в РПЦ поддержали запрет на посещение кладбищ из-за коронавируса.