В Башкирии за сутки выявили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

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14 апреля 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

За минувшие сутки в Башкортостане подтверждено 22 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Таким образом, на 14 апреля общее число пациентов с выявленным COVID-19 достигло 129 человек. Сообщается, что восемь человек выздоровели, а в одном случае коронавирус стал причиной смерти пациента.

В Башкортостане продолжает действовать правило, по которому все приезжающие из Москвы и других неблагоприятных регионов по коронавирусу в республику обязаны сдать анализы на коронавирусную инфекцию и уходить на 14-дневный карантин для предупреждения распространения болезни.