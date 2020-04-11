В Уфе от всех приезжих будут требовать адреса места жительства

Аргументы Недели → Общество 13+

11 апреля 2020, 08:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: официальный сайт администрации Уфы

Администрация столицы Башкирии потребовала от всех тех, кто приехал в Уфу из Москвы и других регионов с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, сообщать о своем месте пребывания в городе.

В мэрии пояснили, что нужно будет указать контактную информацию с указанием ФИО, а также рассказать о принимаемых мерах самоизоляции. Сообщить о своем месте пребывания в Уфе следует по бесплатному телефону колл-центра в мэрии.

В администрации Уфы также добавили, что в городе продолжается патрулирование улиц с целью контроля за соблюдением жителями ограничений на передвижение.

Ранее сообщалось, что власти Башкирии решили снять ограничения по розничной продаже алкоголя.