Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Уфе от всех приезжих будут требовать адреса места жительства

, 08:50 [ «Аргументы Недели» ]

В Уфе от всех приезжих будут требовать адреса места жительства
Фото: официальный сайт администрации Уфы

Администрация столицы Башкирии потребовала от всех тех, кто приехал в Уфу из Москвы и других регионов с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, сообщать о своем месте пребывания в городе.

В мэрии пояснили, что нужно будет указать контактную информацию с указанием ФИО, а также рассказать о принимаемых мерах самоизоляции. Сообщить о своем месте пребывания в Уфе следует по бесплатному телефону колл-центра в мэрии.

В администрации Уфы также добавили, что в городе продолжается патрулирование улиц с целью контроля за соблюдением жителями ограничений на передвижение.

Ранее сообщалось, что власти Башкирии решили снять ограничения по розничной продаже алкоголя.

ДВа

Общество

В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом. Одному было 39 лет

В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом. Одному было 39 лет

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в Москве скончались восемь пациентов с диагностированным у них коронавирусом нового типа. Кроме того, возраст умерших варьируется от 39 до 84 лет.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью