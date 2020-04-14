Власти Краснодара назвали условия, при которых могут открыть рынки и ярмарки

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14 апреля 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Фото: соцсети

Власти Краснодара объявили об условиях, при которых в столице кубани смогут открыться 17 рынков и ярмарок.

По словам мэра Краснодара Евгения Первышова, торговые ряды смогут начать работу в «ближайшее время» только при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

После того, как их руководители рынков и ярмарок подготовятся, , на место приедет комиссия Роспотребнадзора. Если все условия будут соблюдены, специалисты дадут добро на открытие. Однако если в дальнейшем торговые предприятия нарушат предписания, их закроют на 45 или 90 дней – в зависимости от тяжести нарушения.

Ранее сообщалось, что на Кубани более 800 человек оштрафовали за нарушение карантина.