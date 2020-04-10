Более 800 человек оштрафовали за нарушение карантина на Кубани

В судах Краснодарского края к 9 апреля рассмотрели более 900 дел о нарушении режима самоизоляции. Практически по всем протоколам выписаны административные штрафы – от 15 до 40 тысяч рублей.
В краевом суде говорят о тысяче поступивших в суды края протоколах за нарушение статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Есть и отмененные постановления. В Крымске, к примеру, суд аннулировал протокол против местного жителя, который вез беременную жену к врачу.
Кроме этого, в крае под административную ответственность попали более 50 предприятий.
Ранее сообщалось, что житель Краснодара пытался продать спецпропуск на автомобиль.