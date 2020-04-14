70% случаем передачи коронавируса происходит от людей, у которых нет никаких симптомов – ни кашля, ни температуры, считают врачи

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14 апреля 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

Передача коронавируса может происходить от бессимптомных носителей примерно в 70% случаев, считают ученые из Сингапура - то есть окружающие заражаются от людей, у которых нет ни температуры, ни кашля и вообще внешне они выглядят вполне здоровыми.

По данным The Straits Times, от 50% до 70% уже зараженных COVID-19 не имеют никаких симптомов, в таком состоянии они могут находиться до четырех недель, распространяя при этом инфекцию.

По словам исполнительного директора национального центра инфекционных заболеваний Сингапура Лео И Синь, передача вируса от бессимптомных носителей является одним из главных вызовов в борьбе с вирусом, поскольку они продолжают вести обычную жизнь, не осознавая опасность.