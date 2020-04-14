Эксперты посоветовали, одежду из каких тканей желательно носить в период распространения COVID

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14 апреля 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

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Эксперты во время распространения коронавирусной инфекции призывают выбирать одежду из плотных тканей. Микробиологи и специалисты по тканям в период пандемии советуют носить плотную одежду.

Для этих случаев подходит одежда из атласа, сатина, твида. Способны задержать COVID-19 ткани с фактурной поверхностью искусственная замша, вельвет и бархат. А вот металлических и пластиковых элементов декора одежды сейчас лучше избегать, как как на них опасный вирус живет несколько суток. И важно дезинфицировать одежду сразу после прихода домой.

Как считают эксперты, при ношении одежды из плотных и фактурных тканей меньше шансов заразить других людей. Возвращаясь домой, одежду, если она намокла, обязательно нужно сушить. По возможности, на солнце. Ультрафиолет является отличным дезинфектором. Стирка при высокой температуре (выше 60 градусов) также успешно справляется с коронавирусом. Но не всю одежду можно стирать при такой температуре.