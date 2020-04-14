Названы способы обезопасить поездку в транспорте в период пандемии

Эксперты рассказали пассажирам, которым в период пандемии, связанной со вспышкой коронавируса нового типа, необходимо пользоваться общественным транспортом, как максимально обезопасить себя.

Следует выбирать для поездки время, когда нагрузка на общественный транспорт является минимальной – очень раннее утро, день или поздний вечер. В салоне автобуса, вагонах метро и электричек не следует касаться лица. Кроме того, рекомендуется находиться как можно дальше от людей. После выхода на улицу желательно продезинфицировать руки антисептиком. Дома необходимо переодеться, а "дорожную" одежду постирать. Женщин призывают также мыть голову после поездок.