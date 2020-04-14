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Названы способы обезопасить поездку в транспорте в период пандемии

, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Названы способы обезопасить поездку в транспорте в период пандемии
салон автобуса, pixabay.com
Эксперты рассказали пассажирам, которым в период пандемии, связанной со вспышкой коронавируса нового типа, необходимо пользоваться общественным транспортом, как максимально обезопасить себя.
 
Следует выбирать для поездки время, когда нагрузка на общественный транспорт является минимальной – очень раннее утро, день или поздний вечер. В салоне автобуса, вагонах метро и электричек не следует касаться лица. Кроме того, рекомендуется находиться как можно дальше от людей. После выхода на улицу желательно продезинфицировать руки антисептиком. Дома необходимо переодеться, а "дорожную" одежду постирать. Женщин призывают также мыть голову после поездок.
 
Врач-инфекционист, специалист по тропической медицине и организации здравоохранения в странах с ограниченными ресурсами Виктория Валикова в свою очередь подчеркнула, что электрички и автобусы опаснее поездов и самолетов, поскольку в вагон в час пик могут "набиться" до 250 человек.
ЕТ
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