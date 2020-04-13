Несколько десятков сотрудников Большого театра заразились коронавирусом

Несколько сотрудников Большого театра отстранили от организации концерта «Мы вместе» из-за обнаруженного у них коронавируса.
По некоторым данным, заболевших может быть более 30 человек. Сообщается, что в организации концерта были задействованы несколько сотен человек, они сдавали тест за несколько дней до мероприятия.
Представитель Большого театра заявил, что у нескольких человек тест оказался положительным, хотя никаких внешних признаков ни у кого не было.
Все зараженные коронавирусом были отстранены от мероприятия и сейчас все находятся дома на карантине.
Ранее Татьяна Голикова говорила, что в Москве распространение коронавируса замедлится на следующей неделе.