Несколько десятков сотрудников Большого театра заразились коронавирусом

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13 апреля 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

Несколько сотрудников Большого театра отстранили от организации концерта «Мы вместе» из-за обнаруженного у них коронавируса.

По некоторым данным, заболевших может быть более 30 человек. Сообщается, что в организации концерта были задействованы несколько сотен человек, они сдавали тест за несколько дней до мероприятия.

Представитель Большого театра заявил, что у нескольких человек тест оказался положительным, хотя никаких внешних признаков ни у кого не было.

Все зараженные коронавирусом были отстранены от мероприятия и сейчас все находятся дома на карантине.

Ранее Татьяна Голикова говорила, что в Москве распространение коронавируса замедлится на следующей неделе.