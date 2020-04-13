Голикова считает, что в Москве распространение коронавируса замедлится на следующей неделе

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13 апреля 2020, 20:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: сайт правительства РФ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что рост числа заразившихся коронавирусом в Москве и Московской области после начала следующей недели сменится периодом плато.

«Мы рассматриваем эту неделю, которая наступила, и начало следующей недели для Москвы и Московской области как период, в который, наверное, пройдет нарастание заболевания. Нам очень хотелось бы, чтобы это нарастание превратилось в плато», - сказала Голикова, отметив, что в других странах с месячного периода начинают фиксировать либо рост заболевания, либо перемещение его на соответствующее плато.

После этого, по словам вице-премьера, можно будет «корректировать действия далее». Она также заметила, что «необходимо принять жесткие усилия, чтобы заболевание не распространялось».

Накануне Голикова сказала, что полностью выйти из ограничительных мер из-за коронавируса ко Дню Победы Россия не успеет.