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«Полностью выйти из ограничительных мер из-за коронавируса ко Дню Победы Россия не успеет», сообщила вице-премьер Голикова

, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

«Полностью выйти из ограничительных мер из-за коронавируса ко Дню Победы Россия не успеет», сообщила вице-премьер Голикова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о возможности продления ограничительных мер после 30 апреля. «Я бы не делала преждевременных выводов, но думаю, что Россия не успеет ко Дню Победы полностью выйти из ограничительных мер, введённых из-за коронавируса», - считает чиновница.

«При благоприятном развитии ситуации с коронавирусом в России «жать друг другу руки» граждане будут к лету», - - цитирует ее радиостанция «Говорит Москва». Однако как мы уже писали, в аппарате Президента продолжают размещать тендеры на услуги для организации парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

БИ

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Карантин карантином, а парад, похоже, состоится. АП продолжает размещать закупки, связанные с празднованием 75-летия победы

Карантин карантином, а парад, похоже, состоится. АП продолжает размещать закупки, связанные с празднованием 75-летия победы

Несмотря на эпидемию коронавируса и жесткие условия карантина, Управление делами Президента РФ продолжает размещать закупки, связанные с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

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