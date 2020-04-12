«Полностью выйти из ограничительных мер из-за коронавируса ко Дню Победы Россия не успеет», сообщила вице-премьер Голикова

Аргументы Недели → Общество 13+

12 апреля 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о возможности продления ограничительных мер после 30 апреля. «Я бы не делала преждевременных выводов, но думаю, что Россия не успеет ко Дню Победы полностью выйти из ограничительных мер, введённых из-за коронавируса», - считает чиновница.

«При благоприятном развитии ситуации с коронавирусом в России «жать друг другу руки» граждане будут к лету», - - цитирует ее радиостанция «Говорит Москва». Однако как мы уже писали, в аппарате Президента продолжают размещать тендеры на услуги для организации парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.