Власти Ростовской области ввели запрет на посещение кладбищ

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13 апреля 2020, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Губернатор Ростовской области Василий Голубев внес изменения в указ о введении ограничительных мер. С 14 апреля в регионе запрещается посещение кладбищ, расположенных на территории области.

Согласно указу, исключение составляют случаи, связанные с проведением процедур погребения, куда будут допускаться только самые близкие родственники усопшего – супруги, родители, дети, а также братья и сестры.

Дополнительные ограничения введены по рекомендации главного санитарного врача Ростовской области, который еще 11 апреля ввел запрет на проведение религиозных обрядов с присутствием людей. Сообщается, что ограничительные меры будут действовать до 30 апреля.

Ранее сообщалось, что власти Воронежской области обязали самоизолироваться приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга.