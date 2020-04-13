В Роспотребнадзоре рассказали, о качестве проводимых тестов на коронавирус

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13 апреля 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в ведомстве в 98% случаях верно определяют наличие коронавирусной инфекции у человека. При этом московская лаборатория Минздрава оказывается права в 80% случаев.

«И на сегодняшний день нет претензий к качеству работы наших лабораторий, они дают верный результат в 98% случаев. Министерство здравоохранения - сегодня мы достигли по Москве больше 80% достоверных результатов», - заявила Попова.

Она отметила, что число проводимых тестов за сутки увеличилось с 80 до 90 тысяч. Глава Роспотребнадзора также добавила, что на этой неделе в столице начнутся проверки на тестирование на выявление антител к COVID-19.