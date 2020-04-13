Корреспондент АН дошел до экватора самоизоляции в лесу

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13 апреля 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

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В лесу появились шмели, комары и прочие "орудия" сатаны для мучения человеческого рода. Об этом сообщил военкор АН, который вынужден находиться на самоизоляции в одном из подмосковных лесов. Его "забыли" доставить в обсерватор после возвращения с Донбасса.

Корреспондент «АН» ушел на самоизоляцию в лес

Превратить трагедию в фарс могут только друзья. Вынужденная самоизоляция окончательно превратилась в какой-то пикник. Корреспондент АН к такому не готовился. Он готовился мужественно сражаться с невзгодами и трудностями, ожидая звонка из скорой помощи, которая должна доставить в обсерватор. Но к середине срока поляна уже завалена продуктами питания и водой, с которой помогли друзья.

Вишенкой на этом торте стала посылка из редакции. "Аргументы недели" обеспечили журналиста, вообще, всем необходимым на оставшуюся неделю.

Редакция хотела помочь с самого начала: мне предлагали помочь с арендой какого-либо жилья на весь срок самоизоляции. Я сам отказался, так как могу представлять угрозу. Кто знает, какую коронавирусную дрянь я мог привезти с Донбасса. Номер в гостинице или комната - это безумный риск для всех окружающих. Я и от выхода в общество-то отказался именно по этой причине: могу представлять опасность для окружающих.

- А это от жены,- коротко пояснил Михаил.

Сейчас ему даже нельзя было пожать руку, и разговаривать приходилось на дистанции десять метров. Выгрузив продукты у обочины, и наотрез отказавшись фотографироваться, Михаил уехал в Москву. В посылке из редакции был бензин, продукты питания и вода. Еще там был личный презент от супруги Михаила.

Все это очень волнительно. Я не умею просить о помощи, и никогда ее не жду ни от кого. Прошу только в реально экстремальных ситуациях, как это было, когда мародеры на войне пытались расстрелять. Там пришлось просить о помощи влиятельных людей, и это спасло от расправы. Но это совсем другая история.

Если кто еще не в курсе, то комары уже появились. В лесу поперла насекомая живность. То и дело жужжит шмель, который летит по своим неведомым делам. Комары и вовсе замучили. В лесу они жирные. Почти, как в Сибири.

А там знаете как? Сибиряки рассказывают, что комара сжимаешь в кулак, а у него хоботок торчит с одной сторон, а с другой ножки свисают. Местные комары еще не такие, но, судя по всему, стремятся к подобным результатам. Они и летают как-то не по-городскому, а изысканно и благородно. Зависают над тобой и выбирают место повкуснее.

За эти несколько дней, проведенные в лесу, мне уже удалось приблизиться к уровню мастерства шаолиньского монаха. Это стало понятным после того, как мне удалось поймать одного комара двумя пальцами. А накануне, во время телесного осмотра, я заметил на ноге огромный синяк. Он образовался от сухостоя, который приходится ломать через колено. Очень удивился, когда увидел его, потому что нога не болела. В монастыре Шаолинь проходят технику "железной кожи". Монахов постоянно колотят. В результате их кожа становится настолько нечувствительной, что они не ощущают боли. У них, у монахов, своя самоизоляция. Они читают мантры и верят в потустороннее.

Впрочем, поверить в потустороннее уже готов и я. Сегодняшний день было решено посвятить осмотру окрестностей.

Нужно было понять весь масштаб трагедии. Все дни до этого в паре десятков метров кто-то копошится в кустах с наступлением темноты. Накануне я уже сказал свое веское "Я" лесным соседям и пометил пару деревьев.

Дичь должна была понять, что эта территория теперь занята и нечего здесь шебуршать. Судя по всему, почерк оставленных на деревьях меток был неразборчив. Шорохи и топот продолжились и в эту ночь.

Теперь было решено сделать осмотр. Дойдя до болота, я нашел хорошо различимую тропу, которая пересекала его. Тропа уходила из болота в лес и я направился по ней. Мне нужно было найти любые доказательства жизнедеятельности животных: шерсть, пух, перья, какашки, сброшенные лосем рога.

Найти удалось только пару мест. В одном была взбудоражена сухая листва. В другом был примят мох, как будто кто-то лежал здесь. По стечению обстоятельств это место находилось как раз там, откуда доносились шорохи и топот. Как раз там были набросаны плотным ковром дубовые листья.

Осмотр места заставил удивиться. Сухие дубовые листья были, а вот дуба не было. Рядом стояли сосны, ели, попадались осины. А дуба не было.

Можно было уже начинать верить в потустороннее, не успокаивала тройка по биологии в школе, а с подмосковными деревьями я был слабо знаком. Дубы мне доводилось видеть только в их взрослом состоянии. А осина могла оказаться молодым дубком.

Это уже половина пути! Осталось еще половину пройти. В воскресенье истекает срок моей самоизоляции. А в нынешнюю ночь, наверное, мне придется собраться с духом и сходить посмотреть что за сосед шуршит в кустах. Место я уже заприметил. Тем более сейчас уже можно смело воспользоваться навигатором. Бензин у меня есть, и я могу заряжать телефон сколько угодно. Делать это можно только при помощи машины. А у нее бензин был почти на исходе.